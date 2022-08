Disegno sulla pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disegno sulla pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TATUAGGIO

Significato/Curiosita : Disegno sulla pelle

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pelle (disambigua). disambiguazione – "cute" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo gruppo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tatuaggio (disambigua). il tatuaggio (derivato dal francese tatouage, a sua volta dal verbo tatouer... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con disegno; sulla; pelle; Strumento scolastico da disegno ; Scuola dove si insegna pittura e disegno : liceo __; disegno in basso; Il disegno presentato in Parlamento, in breve; Viene montato sulla torretta della nave; Classificazione basata sulla quantità di melanina; Si affaccia sulla platea; Vivono sulla terraferma; Far venire la pelle d__; Un poro della pelle ; Hanno dita tutta pelle e niente ossa; Rende gialla la pelle ; Cerca nelle Definizioni