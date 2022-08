Disegni su tessuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disegni su tessuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RICAMI

Significato/Curiosita : Disegni su tessuto

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tessuto (disambigua). un tessuto è un manufatto a superficie piana, sottile e flessibile realizzato...

Poterne contare i fili di tessitura, in modo da permettere l'esecuzione di ricami dai punti omogenei per grandezza. la tessitura è regolare quando 1 cm2 di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

