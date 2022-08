Il dio che gonfia le gote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dio che gonfia le gote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EOLO

Significato/Curiosita : Il dio che gonfia le gote

Saffo. il soprannome "sublime" è dovuto al trattato del sublime che le attribuisce tale caratteristica. in questa ode la poetessa confessa il turbamento...

Cercando altri personaggi mitologici o altri significati, vedi eolo (disambigua). eolo (in greco antico: a, aiolos) è un personaggio della mitologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con gonfia; gote; Imbarcazione gonfia bile, a remi o a motore; Si punge per sgonfia rla; Li gonfia no le lacrime; È un... pallone gonfia to; Passeggia sul Lungote vere; Redingote ; Nino __: storico luogote nente di Garibaldi; Luogote nente di Enea; Cerca nelle Definizioni