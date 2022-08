Le digestioni non facili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le digestioni non facili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LABORIOSE

Significato/Curiosita : Le digestioni non facili

Nelle mani e in seguito al freddo o emotività) e lividi più facili insonnia, dissonnie o sonno non riposante (a volte ipersonnia, letargia, eccessiva sonnolenza...

Apis laboriosa smith, 1871 è la specie di ape più grande del mondo, diffusa sull'himalaya. questa specie è diffusa nelle regioni montuose del bhutan,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con digestioni; facili; Chi ne pecca, rischia di continuo indigestioni ; Chi ne pecca, rischia indigestioni ; Che si adatta con facili tà; Si tagliano per facili tare la navigabilità; Le facili tano le taglie; Si offende con facili tà; Cerca nelle Definizioni