__ un diavolo per capello - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : AVERE

Significato/Curiosita : __ un diavolo per capello

Signora perbene, einaudi, 2006; mondadori, 2017 sarti antonio: un diavolo per capello, il giallo mondadori n. 1642, 1980; einaudi, 2008 sarti antonio:...

In ragioneria, l'avere è una delle due parti in cui si divide un conto. viene anche identificato semplicemente come "-" (meno). nei conti a sezioni contrapposte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con diavolo; capello; Quello del diavolo è un antidolorifico omeopatico; Quello del diavolo è un rimedio fitoterapico; Prete che scaccia il diavolo col crocifisso; Scaccia il diavolo ; Il capello del calcio; Così è il capello mosso; Lo sono i capello ni; Essere molto irritati: avere un __ per capello ; Cerca nelle Definizioni