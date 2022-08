Detto proverbiale: __ che vai, usanza che trovi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto proverbiale: __ che vai, usanza che trovi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PAESE

Significato/Curiosita : Detto proverbiale: __ che vai, usanza che trovi

Modi di dire sono comunque di origine proverbiale: ad esempio campa cavallo deriva dal proverbio campa cavallo che l'erba cresce, e sono legati al concetto...

paese – sinonimo di cittadina, nome generico di un centro abitato di ridotte proporzioni paese – termine spesso equivalente a stato, ma senza la connotazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Pazienza estrema e proverbiale ; La sua memoria è proverbiale ; Uccello dal proverbiale canto melodioso; Donne dalla proverbiale loquacità; Dubbia usanza medievale: Ius primae __ lat; usanza o atteggiamento; Si celebra secondo l'usanza ; Si compie secondo l'usanza ; Arrivederci, se ti trovi a Parigi; Si dice che, fatta la legge, lo si trovi ; Ritrovi per beoni; Ritrovi per ballare;