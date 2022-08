Un delicato incarico per diplomatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un delicato incarico per diplomatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MISSIONE

Significato/Curiosita : Un delicato incarico per diplomatici

Della difesa e, formato un governo di unità nazionale, chiese a moshe dayan, membro del rafi, di ricoprire quel delicato incarico. la successiva vittoria...

Natura è missionaria, in quanto essa trae origine dalla missione del figlio e dalla missione dello spirito santo", come affermato nel decreto ad gentes... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

