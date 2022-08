Dare lezioni che si ricordano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare lezioni che si ricordano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CASTIGARE

Significato/Curiosita : Dare lezioni che si ricordano

Antonio fasulo, ma rinunziò al conforto della conversazione. si fece dare una bibbia, che leggeva ogni tanto, e poi, tra gli scarsi volumi della biblioteca...

Una delle erinni o furie insieme ad aletto e megera. era incaricata di castigare i delitti di assassinio: parricidio, fratricidio, matricidio, omicidio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

