Custodiscono i compiti degli scolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Custodiscono i compiti degli scolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : QUADERNI

Significato/Curiosita : Custodiscono i compiti degli scolari

Giorgio e san michele che proteggono la sacra croce nell'estremo oriente e custodiscono le porte del continente asiatico». quando, tuttavia, la gran bretagna...

P. 192-193 ^ quaderni del carcere, cit., p. 125 ^ quaderno del carcere, cit., p. 132 ^ quaderni del carcere, cit., pp. 141-142 ^ quaderni del carcere,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con custodiscono; compiti; degli; scolari; custodiscono animali; Le custodiscono i butteri; Vi si custodiscono pistole e fucili; I molluschi che custodiscono le perle; Sale in cattedra e dà compiti ; Hanno dei compiti da svolgere; Ci si siede per fare i compiti a casa; Delega i compiti al sottosegretario; La agenzia degli Space Shuttle; La scienza degli accordi in musica; I complici degli invasori; La parola degli Inglesi; Un composto dei tessuti muscolari ; Accomuna cuochi e scolari ; Improvvisi dolori muscolari ; Rotture... muscolari ; Cerca nelle Definizioni