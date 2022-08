Così viene detto un cuoco di gran classe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così viene detto un cuoco di gran classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CORDON BLEU

Significato/Curiosita : Cosi viene detto un cuoco di gran classe

1881-1882 con il titolo di sea cook, or treasure island ("il cuoco di bordo ovvero l'isola del tesoro"), racconta una storia di "pirati e tesori" e ha...

Il cordon bleu è un filetto ripieno di prosciutto cotto e formaggio fondente, che si cuoce al forno. il termine cordon bleu, nell'accezione moderna compare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con così; viene; detto; cuoco; gran; classe; così è una notizia fresca; così ama alzarsi il mattiniero; così sono i capelli dello spaventato; così è l amica del cuore; Vi passa quello che non viene restituito; viene montato sulla torretta della nave; viene scartato perché lavora con i piedi; Il trasporto che avviene via mare; Gustoso pesce di mare detto anche seriola; detto proverbiale: __ che vai, usanza che trovi; Banale, detto e ridetto ; Secondo un detto , nessuno lo è in patria; II battuto del cuoco ; L Oldani cuoco ; Le prepara il cuoco ; Un condimento del cuoco ; Colta in flagran te; I gran di dello spettacolo; Chi lo pratica deve fare gran di salti in sella; Veniva usato per macinare il gran o; Il regista de La classe operaia va in Paradiso; L Alessandro cestista italiano classe 1992; classe di animali a sangue freddo; Si dà da svolgere in classe ; Cerca nelle Definizioni