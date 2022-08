Così è l amica del cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è l amica del cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INTIMA

Significato/Curiosita : Cosi e l amica del cuore

Principale: una mamma per amica. questa voce contiene un elenco dei personaggi presenti nella serie televisiva una mamma per amica, andata in onda dal 2000...

La tonaca intima, o più semplicemente intima, è lo strato più interno di un vaso sanguigno ed è presente sia nelle arterie che nelle vene. è costituita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con così; amica; cuore; così è il pranzo... in tavola; così inizia il brontolone; così è anche detta gran parte dell America del Sud; così viene anche chiamata l America del Sud; Il nome della Mamma per amica nella serie tv; Corrente islamica di maggioranza in Iran; Scienza che include la cinematica e la dinamica ; L Elena che ha scritto L amica geniale; Il cuore di Bormio; Il cuore ... dell economia; Relativo a una parte del cuore ; Così e una risata di cuore ; Cerca nelle Definizioni