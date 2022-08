Corre tra fratelli e cugini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corre tra fratelli e cugini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARENTELA

Significato/Curiosita : Corre tra fratelli e cugini

Stesso titolo, vedi i fratelli karamazov (disambigua). i fratelli karamazov (in russo: , brat'ja karamazovy) è l'ultimo romanzo scritto...

Linguistica i termini utilizzati per indicare un grado di parentela sono detti singenionimi. la parentela si dice diretta o in linea retta quando le persone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

