Consente al sub di respirare l aria della bombola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente al sub di respirare l aria della bombola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EROGATORE

Significato/Curiosita : Consente al sub di respirare l aria della bombola

Composto da: la bombola, caricata con aria compressa, la riserva d'aria del subacqueo; l'erogatore, che consente di respirare l'aria dalla bombola immersi in...

Un erogatore in subacquea è il componente trattenuto dalla bocca che permette l'immissione di aria (o miscele speciali) respirabile nei polmoni. lo "snorkel"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

