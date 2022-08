Consente di rappresentare un altra persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente di rappresentare un altra persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DELEGA

Significato/Curiosita : Consente di rappresentare un altra persona

Inoltre, il protagonista scopre di possedere il jolly, un potere speciale che gli consente di invocare molteplici personae. per tale motivo, viene eletto...

– "delega" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi delega (disambigua). l'ordine delle competenze può essere derogato con la delega, l'atto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

