Consegnatosi al nemico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consegnatosi al nemico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Consegnatosi al nemico

Come strage di villa loddo) e piero piras suo cugino, consegnatosi per 300 milioni di lire al giudice lombardini nel 1980, dopo 10 anni di latitanza...

Sant'anna arresi (arresi in sardo) è un comune italiano di 2 709 abitanti della provincia del sud sardegna, nella regione storica del sulcis-iglesiente...