Conifera che perde le foglie ogni anno - Cruciverba

Lo distingue totalmente dalle altre conifere europee, infatti il larice comune, o alpino, perde totalmente le foglie in inverno. questa caratteristica gli...

Il larice europeo o comune (larix decidua miller) che cresce spontaneo in alta quota. un'altra specie diffusa ma introdotta in europa è il larice del...