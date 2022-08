Comune pianta da salotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune pianta da salotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FICUS

Significato/Curiosita : Comune pianta da salotto

Italia, costituisce il "salotto" della città, sorge la chiesa romanico-gotica di san michele in borgo, costruita a partire da un nucleo attestato già...

ficus tourn. ex l., 1753 è un genere di piante della famiglia delle moraceae, che comprende oltre 800 specie originarie delle zone equatoriali, tropicali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

