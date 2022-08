Si colpisce con la stecca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si colpisce con la stecca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIGLIA

Significato/Curiosita : Si colpisce con la stecca

la stecca da biliardo è un'asta conica, lunga circa un metro e mezzo, realizzata con materiali che consentono resistenza e una certa flessibilità necessaria...

Altri file su lucas biglia (en) lucas biglia, su national-football-teams.com, national football teams. (de, en, it) lucas biglia, su transfermarkt, transfermarkt... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con colpisce; stecca; Come un tiro che colpisce ... di rimbalzo; Infiammazione che colpisce spesso i calciatori; La sesta che colpisce i bambini; colpisce pelli giovanili; La bistecca con l osso; Chiudere con uno stecca to; stecca no raramente; Uno stecca della boxe; Cerca nelle Definizioni