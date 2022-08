Si chiude sul motore dell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si chiude sul motore dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COFANO

Significato/Curiosita : Si chiude sul motore dell auto

Valvole in motori a benzina e motori diesel, brevettato da fiat auto nel 2002, e presentato per la prima volta su un motore di serie (motore fire) nel...

Precisamente citato come "cofano motore" nel caso di carrozzerie monovolume o due volumi è più corretto il termine portellone. il termine cofano è mutuato dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con chiude; motore; dell; auto; Sbarra per chiude re l uscio; Si apre quando si chiude una porta; Schiude ... i colli; chiude re con uno steccato; Potente motore a iniezione; Misura le rotazioni in un motore ; Impedisce il surriscaldamento del motore dell auto; Genera la scintilla che fa accendere un motore ; La... vittima dell a suocera; Con Cip nei fumetti dell a Disney; Gli antropofagi dell e fiabe; La seconda epoca geologica dell era terziaria; In molte auto è auto bloccante; Kottke, cantauto re; auto re di opere con... molte date; Un auto ... Mini; Cerca nelle Definizioni