Chi lo pratica deve fare grandi salti in sella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo pratica deve fare grandi salti in sella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOTOCROSS

Significato/Curiosita : Chi lo pratica deve fare grandi salti in sella

Di quanto è estremo l'uso che se ne intende fare. nel freeride più estremo sono infatti possibili salti di oltre 10 metri. le stazioni sciistiche hanno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi motocross (disambigua). il motocross (termine mutuato dalla lingua inglese dove nasce come composto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

