Chi discorre può saltarvi dal palo - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : FRASCA

Significato/Curiosita : Chi discorre puo saltarvi dal palo

Noyz narcos, pseudonimo di emanuele frasca (roma, 15 dicembre 1979), è un rapper e produttore discografico italiano. nato a roma nel 1979 da padre siciliano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con discorre; saltarvi; palo; Temi di cui si discorre ; discorre re piacevolmente; Lo indossa il palo mbaro; Nodo per legare a un palo ; Lo indossano i palo mbari; Non consequenziale: di palo in __; Cerca nelle Definizioni