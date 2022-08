Un certo quid - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un certo quid. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TOT

Significato/Curiosita : Un certo quid

Invece usata l'espressione quid pro quo (da non confondere con l'espressione qui pro quo, usata nei paesi latini, che ha un diverso significato) quando...

tot – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di totness (suriname) ana tot – ex cestista jugoslava tot. – abbreviazione di totale tot – acronimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

