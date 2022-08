Il cerchio che circonda la pupilla dell occhio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cerchio che circonda la pupilla dell occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IRIDE

Significato/Curiosita : Il cerchio che circonda la pupilla dell occhio

Coroide forma la tonaca vascolare dell'occhio. ha la forma di un disco circolare ed è attraversato dalla pupilla, un'apertura circolare il cui diametro...

iride (in greco antico: , íris), conosciuta anche come iri, taumantia e taumantiade, è un personaggio della mitologia greca. dea minore dell'olimpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Passa sempre per il centro di un cerchio ; La quarta parte di un cerchio ; Semicerchio che sovrasta una porta rinascimentale; Possono avere i cerchio ni in lega; circonda no i continenti; È circonda ta dalle acque; Si compie circonda ndo un forte per conquistarlo; circonda ti tutt intorno; Restringimento della pupilla ; Il suo solfato è usato per dilatare la pupilla ; Contrazione della pupilla ; Gira attorno alla pupilla ; I grandi dell o spettacolo; Si può spargere quello dell a discordia; L organismo preposto al controllo dell e Borse negli Stati Uniti; Consente al sub di respirare l aria dell a bombola; Vistoso, che dà nell occhio ; Calze da donna che arrivano sopra il ginocchio ; A Pinocchio fanno crescere il naso; Inghiotte Pinocchio ;