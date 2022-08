Le cellule del sistema nervoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le cellule del sistema nervoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NEURONI

Significato/Curiosita : Le cellule del sistema nervoso

Conducibilità indica che l'impulso nervoso, insorto su una cellula nervosa, può essere trasmesso alle altre cellule sotto forma di corrente elettrica e...

I neuroni specchio sono una classe di neuroni motori che si attiva involontariamente sia quando un individuo esegue un'azione finalizzata, sia quando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

I neuroni specchio sono una classe di neuroni motori che si attiva involontariamente sia quando un individuo esegue un'azione finalizzata, sia quando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con cellule; sistema; nervoso; cellule primitive indifferenziate; Collegamento tra cellule nervose; cellule vegetali che dànno alle piante la facoltà di orientarsi secondo l azione di gravità; Ammassi di cellule nervose; sistema re con molta cura; sistema per TV a colori sigla; Divertente, come può esserlo il sistema nervoso; Elaborò il sistema eliocentrico; Disteso, non più nervoso ; Divertente, come può esserlo il sistema nervoso ; Tonifica il sistema nervoso ; Collasso nervoso ;