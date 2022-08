La catena montuosa col picco Botev - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La catena montuosa col picco Botev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BALCANI

Significato/Curiosita : La catena montuosa col picco botev

Mantiene la propria altezza nella bulgaria centrale, dove il monte botev, il punto più alto dei balcani, raggiunge circa 2 376 m. la catena continua quindi...

Disambiguazione – "balcani" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi balcani (disambigua). la penisola balcanica, nota anche come balcani (dalla forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con catena; montuosa; picco; botev; Spesso la scatena no i pollini delle piante; Scatena no le esplosioni; Che stanno al di qua della catena montuosa piu importante d Europa; La catena montuosa con il Ballon de Guebwiller; Regione montuosa della Sardegna; Che stanno al di qua della catena montuosa piu importante d Europa; La catena montuosa con il Ballon de Guebwiller; Catena montuosa in Spagna e in America latina; Associa picco le imprese; Un picco lo uncino; Sono tra i più picco li uccelli europei; L entità amministrativa più picco la in Italia; Cerca nelle Definizioni