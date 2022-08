La cassa di __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cassa di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISONANZA

Significato/Curiosita : La cassa di __

la cassa (la cassa anche in piemontese) è un comune italiano di 1 768 abitanti della città metropolitana di torino in piemonte. la cassa è situata ai piedi...

risonanza – pedale del pianoforte, detto anche forte risonanza acustica – in musica e acustica è un caso particolare della risonanza fisica. risonanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

