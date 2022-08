La campagna che porta fondi alla squadra sportiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La campagna che porta fondi alla squadra sportiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TESSERAMENTO

Significato/Curiosita : La campagna che porta fondi alla squadra sportiva

Disambiguazione – se stai cercando la frazione di maniago nel friuli, vedi campagna (maniago). campagna (ipa: [kam'pa:a], campagna /kam'pa:/ in campano) è un...

Passaggio di consegne tra i due partiti: la lsp concluse la sua campagna di tesseramento nell'agosto del 2020, accettando nuovi militanti anche dalle regioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con campagna; porta; fondi; alla; squadra; sportiva; Gruppo di case di campagna ; campagna laziale; Relativi alla campagna ; Un pranzetto in campagna ; Bancale porta to dai muletti; Un porta tore di porta te; porta to a domicilio; Un sito archeologico milanese nei pressi di porta Ticinese; Sperano che un galleggiante affondi ; Relativo alle maggiori profondi tà; La profondi tà del gradino; Sono venduti scontati: fondi di __; Il numero davanti alla città, nell indirizzo; Gallinacei dalla coda lunghissima; Il disprezzo punito dalla legge; Si vede sempre alla fine; squadra di calcio inglese; squadra londinese che allenarono Vialli e Conte; squadra londinese allenata da Vialli e Conte; squadra di Lisbona in cui giocava Eusebio; Abbandonare la carriera sportiva ; Taglio di manica sportiva ; La specialità sportiva di Alessandra Sensini; La Diletta giornalista sportiva in tv; Cerca nelle Definizioni