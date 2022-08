Borda il fazzoletto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Borda il fazzoletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORLO

Significato/Curiosita : Borda il fazzoletto

Un risvolto di tessuto o altro materiale. parte estrema di una superficie orlo o orlatura: una pezza dell'araldica. parte esterna del mantello del bosco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con borda; fazzoletto; borda to... senza bordo; borda no i torrioni dei manieri; borda re con ago e filo; Una borda ta... di fucili; Nelle giacche eleganti ci si mette il fazzoletto ; Un fazzoletto che non si usa per soffiarsi il naso; Vi si ripone il fazzoletto ; fazzoletto da taschino borsetta fra; Cerca nelle Definizioni