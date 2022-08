Ha bisogno delle lenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha bisogno delle lenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MIOPE

Significato/Curiosita : Ha bisogno delle lenti

Le lenti a contatto (anche abbreviate lac o lc) sono dispositivi medici (dm) a forma di piccola calotta trasparente, che vengono applicati sulla superficie...

Esempio, un miope di -2.00 diottrie riesce a vedere nitidamente al massimo a 50 centimetri (ossia a 1/2 metro). tuttavia, il soggetto miope sarà in grado... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

