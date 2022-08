I bimbi che Gesù chiamò a sé - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I bimbi che Gesù chiamò a sé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PARGOLI

Significato/Curiosita : I bimbi che gesu chiamo a se

Racconta che ritrovò e riportò in vita tre fanciulli, rapiti ed uccisi da un oste, e che per questo era considerato il protettore dei bimbi. l'appellativo...

Nonno di olmo nonché capostipite della grande famiglia dalcò, dove il pargolo non viene accolto con gioia, in quanto tutti lo vedono solo come una bocca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

