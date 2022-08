Azienda coreana di prodotti tecnologici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda coreana di prodotti tecnologici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SAMSUNG

Significato/Curiosita : Azienda coreana di prodotti tecnologici

Era stato riprogettato dagli ingegneri coreani per soddisfare maggiormente le esigenze della clientela coreana. nel 1973 venne realizzato il primo motore...

Se stai cercando la filiale di elettronica di consumo, vedi samsung electronics. samsung (, ; pronuncia coreana: /sams gup/; stilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

