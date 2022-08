L autore de I Malavoglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autore de I Malavoglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VERGA

Significato/Curiosita : L autore de i malavoglia

Disambiguazione – se stai cercando il singolo di giovanna, vedi i malavoglia (singolo). i malavoglia è il romanzo più conosciuto dello scrittore giovanni verga...

Giovanni carmelo verga di fontanabianca (catania, 2 settembre 1840 – catania, 27 gennaio 1922) è stato uno scrittore, drammaturgo e senatore italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con autore; malavoglia; Kottke, cantautore ; autore di opere con... molte date; Il cantautore di Malinconoia; L autore di Serpico; La professione dei malavoglia di Verga; Un consenso di malavoglia ; L'Aci in cui è ambientato I malavoglia ; La barca dei malavoglia ; Cerca nelle Definizioni