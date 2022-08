L autista l usa con la ruota di scorta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autista l usa con la ruota di scorta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CRIC

Significato/Curiosita : L autista l usa con la ruota di scorta

David straiton scritto da: krista vernoff paige, che si sente come ruota di scorta nel trio, sospetta che cole sia ancora un demone. intanto le tre sorelle...

Il cric (dal francese cric, a sua volta dal medio alto tedesco kriec – medio basso tedesco krich – “congegno per far muovere le macchine da guerra”) o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con autista; ruota; scorta; L autista li usa di notte; Lo suona l autista ; Il sedile a lato dell autista ; L autista di uno spot dei Ferrero Rocher; ruota no attorno ad una stella; ruota ... coi raggi; ruota no dentro le carrucole; Ha i pedali e un unica ruota ; Nel bagagliaio c è quella di scorta ; L arnese indispensabile con la ruota di scorta ; Le vocali di scorta ; Nel bagagliaio c è quella di scorta ; Cerca nelle Definizioni