Attrezzo ginnico che riproduce la remata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo ginnico che riproduce la remata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VOGATORE

Significato/Curiosita : Attrezzo ginnico che riproduce la remata

vogatore – chi è addetto alla voga di un'imbarcazione; rematore, canottiere vogatore – apparecchio ginnico che simula l'apparato di voga vogatore – indumento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con attrezzo; ginnico; riproduce; remata; attrezzo per la pesca di molluschi; attrezzo per il disegnatore; Un attrezzo per il salto; Un attrezzo per scavi e perforazioni; Quella svedese è un attrezzo ginnico diffuso; Movimento ginnico fatto senza attrezzi; Un attrezzo ginnico ; Piegamento ginnico ; riproduce suoni a bassa frequenza ing; riproduce la mappa del mondo; riproduce il suono di uno squillo; Scribano che riproduce va libri e documenti; Stanca, stremata ; Cerca nelle Definizioni