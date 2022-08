L atto di versare vino o liquore nel bicchiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L atto di versare vino o liquore nel bicchiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MESCITA

Significato/Curiosita : L atto di versare vino o liquore nel bicchiere

Singolo movimento del corpo. spirito di patata riferito al liquore che si distilla dalla patata, considerato meno pregiato di quelli ricavati ad esempio dai...

(parte i; capitolo 1), mentre "l'ostessa palivec stava dietro il banco da mescita e contemplava ottusamente i rubinetti della birra" (parte i; capitolo 6)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

