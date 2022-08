Un astuccio dell automobilista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un astuccio dell automobilista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PORTACHIAVI

Un portachiavi è solitamente un anello di metallo rigido a forma di molla con cui raggruppare più chiavi. in genere ai portachiavi semplici viene aggiunto...

L astuccio ... degli occhiali; Piccolo astuccio per contenere aghi e spilli; Un astuccio per i trucchi fra; astuccio contenente oggetti da toeletta; La sigla dell e e-mail certificate; L incavo dell a freccia; Forma di prestito: cessione del __ dell o stipendio; Una Anna Maria dell a narrativa; Li aziona l automobilista ; L espone l automobilista in panne; Lo suona l automobilista ; Una rapida e rumorosa partenza dell automobilista ;