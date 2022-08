Associa piccole imprese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Associa piccole imprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CONFARTIGIANATO

Significato/Curiosita : Associa piccole imprese

Dell'attività di confartigianato imprese è la «rappresentanza delle imprese artigiane, delle micro, piccole e medie imprese, secondo l'accezione europea,...

D'attività imprenditoriale. confartigianato alimentazione confartigianato artistico confartigianato autoriparazione confartigianato benessere (o dei servizi...

