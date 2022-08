L ascensore... di Tarzan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ascensore... di Tarzan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LIANA

Significato/Curiosita : L ascensore... di tarzan

L'agonismo, si dedicò al cinema divenendo celebre nel ruolo di tarzan in una nota serie di film. weissmuller nacque a szabadfalu, in tedesco e romeno freidorf...

Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio, vedi liana (nome). una liana è una pianta rampicante, in genere legnosa, che nasce al livello del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

