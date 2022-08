Lo è l ascensore che non si muove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l ascensore che non si muove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : FUORI SERVIZIO

Significato/Curiosita : Lo e l ascensore che non si muove

Un ascensore (montacarichi se trattasi di macchina il cui uso sia invece destinato al sollevamento di merci e oggetti) è un impianto in grado di sollevare...

Mare fuori è una serie televisiva italiana creata da cristiana farina e maurizio careddu, da un'idea di cristiana farina e trasmessa in prima serata su...

È mobile nell ascensore ; Un... ascensore per sciatori; Spesso la si fissa dentro l ascensore ; Le stazioni dell ascensore ; Sollevare da un ruolo o rimuove re da un elenco; Lo si muove di fianco al computer; Rimuove re fondotinta, mascara, rossetto; Per il suo modo di muove rsi se disturbato, il comunissimo folco è detto anche ragno..