Argentati come i capelli di certe dive di un tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Argentati come i capelli di certe dive di un tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PLATINATI

Significato/Curiosita : Argentati come i capelli di certe dive di un tempo

1996 viene introdotto un nuovo statore: vengono abbandonate le puntine platinate per far posto alle bobine elettroniche cdi e viene introdotta anche la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con argentati; come; capelli; certe; dive; tempo; Lungo pesce abissale dai toni argentati ; Un animaletto usato come esca; Anagramma di aperto, che è come scegliere; Spettacolo di danza come Il Lago dei Cigni; come la vita di chi è nel grembo della madre; Così sono i capelli corvini; La patologia che fa perdere i capelli ; Perdita di capelli ; Districa i capelli ; Il lavoro di certe agenzie di collocamento; Coperta con vimini... come certe sedie; Espressione d incerte zza; Bizzarra come certe idee; Formata da elementi dive rsi tra loro; Parole con lo stesso suono, ma dive rso significato; Fare dive ntare lento; dive rtente, come può esserlo il sistema nervoso; Stampa artistica in cui la matrice un tempo era in pietra; Passatempo ; Il Pindemonte poeta contempo raneo di Ugo Foscolo; Parallelo... nel tempo ; Cerca nelle Definizioni