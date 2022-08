Si apporta per migliorare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si apporta per migliorare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CORRETTIVO

Significato/Curiosita : Si apporta per migliorare

Applicazione, è la scienza interdisciplinare che si occupa dello studio delle tecnologie adatte a migliorare la qualità della vita nella casa e più in generale...

Unità. nei terreni acidi il correttivo più efficace è la calce viva, che ha inoltre un effetto ammendante. un effetto correttivo minore si ottiene, in ordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

