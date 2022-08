Un anello per gare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un anello per gare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PISTA

Significato/Curiosita : Un anello per gare

per la gara degli anelli alle olimpiadi di barcellona, ma circa un mese prima delle gare si rompe il tendine d'achille della gamba destra durante un allenamento...

pista – zona per l'atterraggio e il decollo degli aerei pista – percorso ad anello in cui si corrono vari tipi di corse: nell'automobilismo e nel motociclismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con anello; gare; Il suonare del campanello ; Pedala su un anello al coperto; Fissare la gemma sull anello ; Si incastona nell anello ; Levigare una superficie di legno; Si usano per prosciugare i terreni; Nelle sue gare si praticano corsa e ciclismo; Riduzione di un debito da pagare ;