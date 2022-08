Un ambito riconoscimento per giornalisti e scrittori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ambito riconoscimento per giornalisti e scrittori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : PREMIO PULITZER

Il premio pulitzer è un premio statunitense, considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con ambito; riconoscimento; giornalisti; scrittori; Offerta di cibo e bevande nell ambito di un evento; Celebrare una cerimonia in ambito religioso; L ambito delle leggi; È ambito dalle nubili presenti al matrimonio; Quello poetico è un grande riconoscimento ; riconoscimento per studenti meritevoli; Il software per il riconoscimento ottico dei caratteri; riconoscimento conferito dall Unesco a certi siti; giornalisti ... speciali; Lasciapassare rilasciato ai giornalisti ; Le conferenze a cui si convocano i giornalisti ; Accomunano giornalisti e Costituzione; scrittori di stile ornato e verboso; La alimentano i grandi scrittori ; scrittori di libri; Gli scrittori come Verga; Cerca nelle Definizioni