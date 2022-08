Vi è ambientata una serie di telefilm CSI - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi è ambientata una serie di telefilm CSI. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MIAMI

Significato/Curiosita : Vi e ambientata una serie di telefilm csi

Anche telefilm, le fiction televisive si suddividono principalmente in film per la televisione, serial e serie. il film per la televisione (o film tv) è un...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi miami (disambigua). miami (afi: /ma'jmi/, oggi meno comune la pronuncia italianizzata /mi'ami/;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con ambientata; serie; telefilm; Tragedia di Shakespeare ambientata in Scozia; Commedia musicale ambientata a Roma; L opera verdiana ambientata a Palermo; Il paese dove è ambientata la Peste di Camus; Portiere della serie A; Ci corrono solo moto fuori serie ; Il nome della Mamma per amica nella serie tv; serie tv con al centro i petrolieri Ewing; Popolare telefilm poliziesco degli Anni 80; Il gemello Walsh di un noto telefilm anni 90; Erano in prima linea nel telefilm E.R; La giovane strega di un telefilm americano; Cerca nelle Definizioni