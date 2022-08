Altro nome della tartaruga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro nome della tartaruga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TESTUGGINE

Significato/Curiosita : Altro nome della tartaruga

Delle tartarughe ninja, che indossano ora quattro diversi tipi di maschera. le armi sono state modificate, è stata inserita la quinta tartaruga venus...

Questa ipotesi è supportata da fossili della testuggine d'acqua dolce odontochelys semitestacea, o "testuggine dentata con guscio a metà" del tardo triassico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

