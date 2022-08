Si allineano in pinacoteca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si allineano in pinacoteca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TELE

Significato/Curiosita : Si allineano in pinacoteca

Anni 1930 e in seguito adibita a galleria lapidaria, da cui è possibile accedere anche al tabularium. nel palazzo nuovo si trova la pinacoteca capitolina...

tele+ è stata una piattaforma televisiva a pagamento per la televisione analogica terrestre fornita da telepiù s.p.a. e destinata al mercato televisivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

