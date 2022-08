Alla portata di tutte le intelligenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alla portata di tutte le intelligenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ELEMENTARE

Significato/Curiosita : Alla portata di tutte le intelligenze

(raymond cattell), o intelligenza logica-creativa, e recentemente i concetti di intelligenze multiple (howard gardner) e intelligenza emotiva (daniel goleman)...

Phobe o'hara, che deve presentarsi come maestra d'asilo nella scuola elementare locale, per indagare sul bambino conteso. quando i due poliziotti giungono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Il punto cardinale indicato dalla W; Salgono alla partenza e scendono all arrivo; Imbottita dalla cuoca con un ripieno; Si suonano quando si balla il flamenco; Come un auto in divieto di sosta... portata via; Importata dalla Germania; Mini borsa rigida da sera portata a mano ing; Come una portata decorata con elementi estetici; Il cubo le ha tutte uguali; C è in tutte le chiese; Lo sono tutte le barche; Così _ tutte , Mozart;