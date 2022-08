Un alimento di prima necessità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alimento di prima necessità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PANE

Significato/Curiosita : Un alimento di prima necessita

Appena munto è un alimento che non necessita di alcuna trasformazione, tuttavia è soggetto ad alterazioni microbiche che nell'arco di pochissime ore lo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pane (disambigua). il pane è un prodotto alimentare ottenuto dalla fermentazione, dalla formatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con alimento; prima; necessità; Vendono un bianco alimento ; Farcitura all interno di un alimento ; Tipico alimento dei pellirosse; L alimento quotidiano scuro; Calduccio prima verile; Materia prima per sedie estive; Io sono la prima ; prima città scozzese per popolazione; Dà nome all ancora che si usa solo nei casi d estrema necessità ; necessità fondamentali alla sopravvivenza; Sufficienti alla necessità ; Rettili che in caso di necessità perdono la coda; Cerca nelle Definizioni