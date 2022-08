Aiuta le piante a crescere rigogliose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta le piante a crescere rigogliose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CONCIME

Significato/Curiosita : Aiuta le piante a crescere rigogliose

Per rigenerarsi; trasporto - può legare le piante ai suoi piedi, mani o bacino per sostarsi facendole crescere e poi farle tornare al loro posto, usare...

Il concime è un mezzo tecnico fertilizzante impiegato in agricoltura e giardinaggio allo scopo di conferire al terreno uno o più elementi nutritivi utilizzabili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con aiuta; piante; crescere; rigogliose; aiuta qualcuno a commettere un reato; aiuta nei travasi; Quella interinale aiuta a trovare lavoro; L egiziano con l aiuta nte Eusebio, in Tex Willer; piante originarie dell Australia; piante carnivore che si cibano di piccoli insetti; Ramoscelli che creano nuove piante ; Tisana ottenuta bollendo piante officinali; A Pinocchio fanno crescere il naso; Curare e far crescere animali; Mettere un seme nella terra per farlo crescere ; Barba lasciata crescere solo sul mento; Prosperose, rigogliose ; Cerca nelle Definizioni