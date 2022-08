Si agita nella pentola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si agita nella pentola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MESTOLO

Significato/Curiosita : Si agita nella pentola

«..se no vengono limacciosi». gennaro inciampa nella pentola e una cascata di acqua bollente gli si riversa sui piedi. fortunatamente incontrerà un dottore...

Citazioni di o su mestolo wikizionario contiene il lemma di dizionario «mestolo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su mestolo mestolo, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con agita; nella; pentola; Smania, fregola, agita zione; Chi le suona le agita ; Farlo alla luna significa agita rsi invano; agita zione, paura; Ha un piede nella fossa; In testa a Pulcinella ; I vini come i pregiati Sassicaia e Ornella ia; Recipienti nella serra; Capace pentola ; Serve per chiudere la pentola ; Pietanza e particolare pentola del Nordafrica; pentola tradizionale in rame; Cerca nelle Definizioni